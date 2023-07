Am Samstagvormittag kam es beim Murpark in Graz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Im Kreuzungsbereich Liebenauer Tangente, Fahrtrichtung Süd Autobahn (A 2), kurz vor dem Autobahnzubringer, krachten gegen 10.15 Uhr zwei Pkw zusammen. Bei der ampelgeregelten Kreuzung mit der Ostbahnstraße wollte ein 65-Jähriger, mit ihm saß seine 74-Jährige Gattin im Auto, diese überqueren. Laut eigener Aussage und entgegen der Aussage von Zeugen zeigte die Ampel aber Grün.

Offenbar dürfte der Lenker die Ampel übersehen haben. Zur selben Zeit fuhr ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Pkw auf der Liebenauer Tangente stadteinwärts und wollte an besagter Kreuzung nach links in die Ostbahnstraße abbiegen.

Nach seinen Angaben zeigte die Ampel Rotlicht, weshalb er anhielt. Als die Ampel für seine Abbiegespur auf Grün schaltete, fuhr er an und wollte den Abbiegevorgang beenden. Dies bestätigten auch Zeugenaussagen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 40-Jährige wurde im Pkw eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Er wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert. Der 65-Jährige und seine 74-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, wurden vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert und dort ambulant behandelt. An beiden Pkw entstand Totalschaden.