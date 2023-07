Die Berufsfeuerwehr Graz wurde am Samstagmorgen gegen vier Uhr wegen eines Gebäudebrands am Sonnleitenweg in Mariatrost alarmiert. Bereits bekannt war, dass sich das Gebäude in Vollbrand befindet und sich keine Personen darin aufhalten. Es konnte jedoch nur ein Löschfahrzeug in der Nähe des Hauses positioniert werden, da die Einfahrt äußerst schmal und auch steil ist.