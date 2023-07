Maria Fürntratt hat es mit ihren Sängerinnen und Sängern wieder geschafft: Der HIB.art.Chor der Singakademie Graz wurde bei den World Choir Games, die auch die Olympischen Spiele der Chöre genannt werden, in Südkorea erneut nach 2018 zum "Olympiasieger" der Chöre gekürt. Als einziger österreichischer Chor traten die 38 jungen Grazer Sängerinnen und Sänger in der Kategorie "Music of Spirit and Faith" gegen die weltbesten Chöre, unter anderem aus den USA, Indonesien und Südafrika, an und holten sich den Sieg.