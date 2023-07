Ein Urgestein aus Grazer Burg, Landhaus und Landespolitik ist nicht mehr: Gerold Ortner starb in der Nacht auf den 7. Juli 2023 im Alter von 87 Jahren in Graz. "Ortner war ein begnadeter Verbinder über Generationen hinweg. Er hat sein Leben der Gestaltung unseres Landes verschrieben", so Landeshauptmann Christopher Drexler.