Am Donnerstag gegen 11.20 Uhr läutete ein kräftig gebauter Mann mit blonden kurzen Haaren, blauer Jean und oranger Warnweste an der Wohnungstür einer 72-jährigen Grazerin. Dabei gab der etwa 1,80 bis 1,85 Meter große Mann mit vermutlich slawischem Akzent an, dass Schimmelmessungen in der Wohnung notwendig wären. Sie ließ den Mann eintreten. Der Mann täuschte etwa zehn Minuten lange seine Arbeiten vor, während sich die Frau mit ihm im Badezimmer befand.

In dieser Zeit dürfte ein zweiter Unbekannter unbemerkt die Wohnung betreten haben und diverse Wertgegenstände und Schmuck aus dem Schlafzimmer der Pensionistin gestohlen haben. Die 72-Jährige bemerkte das erst, nachdem die Täter die Wohnung wieder verlassen hatten. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest, dürfte sich jedoch auf einen fünfstelligen Eurobetrag belaufen.

Ermittlungen laufen – Polizei warnt

Die Ermittlungen laufen. Die Polizei warnt vor vermeintlichen Handwerkern mit fadenscheinigen Dienstleistungen. Immer wieder verschaffen sich "Betrüger" mit unterschiedlichen Maschen Zugang in Wohnungen. Revisionsarbeiten und Inspektionen in Wohnhäusern werden in der Regel zeitgerecht angekündigt.

"Halten Sie im Zweifel Rücksprache mit Ihrer Hausverwaltung oder wenden Sie sich kurzerhand an vertraute Nachbarn. Für den Fall, dass Sie unter Druck gesetzt werden, verständigen Sie nach Möglichkeit schnellstmöglich die Polizei unter 133!"