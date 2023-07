Tausende Köpfe rauchen am Freitag in der Stadthalle Graz zeitgleich: Für den Medizin-Aufnahmetest haben sich heuer 2589 jungen Leute angemeldet. Sie rittern um einen der 370 Studienplätze (346 Human und 24 Zahnmedizin), womit auf einen Platz sieben Anwärter kommen. Die Chance ist heuer aufgrund weniger Anmeldungen als in den Vorjahren eine Spur größer. Die Chancen steigen auch dadurch, dass erfahrungsgemäß rund zwanzig Prozent der Angemeldeten am Testtag nicht erscheinen.