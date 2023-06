Erst im Frühjahr war man in den Liebenauer Gürtel in Graz umgezogen und hatte den größten Grillshop der Steiermark auf über 300 Quadratmetern samt Grillschule eröffnet – am Dienstag aber musste am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz aufgrund eines Eigenantrages das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über das Vermögen der Grillericoo GmbH eröffnet.

Die Insolvenzursachen liegen in einem starken Umsatzrückgang, wie es in einer Aussendung von Creditreform hieß. Das Geschäft mit Grillgeräten hatte in der Pandemie hat offenbar stark geboomt, dann aber stark nachgelassen. Die Situation erschwert haben zudem das schlechte Wetter im Frühling und eine Baustelle vor dem Geschäftslokal.

Fünf Arbeitnehmer und rund 90 Gläubiger sind betroffen. Die Aktiva betragen rund 162.000 Euro und stehen Passiva von ca. 1.378.000 Euro gegenüber. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, angeboten. Das Unternehmen soll fortgeführt werden.