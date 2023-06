"Verstecken uns nicht": Doppelt so viele Wägen, aber auch mehr Polizei bei Parade in Graz

Am 1. Juli feiert Graz erneut bei der Christopher Street Day Parade Vielfalt und Toleranz – nach den mutmaßlichen Anschlagsversuchen in Wien aber unter erhöhter Polizeipräsenz. Einschüchtern lassen will man sich nicht.