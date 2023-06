Wieder ein Fall von "Cyber-Trading-Fraud", einem Grazer entstand ein Schaden von 90.0000 Euro. Der 68-Jährige wollte sich im Internet über Investitionen in Kryptowährung einlesen. Eine Plattform weckte seine Neugier besonders – in Folge wurde er von einem "Investitionsberater" kontaktiert. Der "Experte" versprach dem Grazer, er könne dessen Geld durch kluge Investitionen in Kryptowährung vermehren.