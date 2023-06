"Egal, ob man jemanden am Spritzerstand im Mai, bei einer Gruppenarbeit im Jänner oder in einem Seminar im Oktober kennengelernt hat – heute trifft man sie alle wieder", fasst Hannes Schalk (55) den Reiz des traditionellen USI-Festes zusammen. Schalk alias "Mr. USI-Fest" organisiert die größte Studentenparty Europas seit 1998. Freitagabend war es wieder Zeit für die Megasause am Areal des Sportinstitutes der Uni Graz.

Video: Unser Sonderreporter am USI-Fest

Nach dem Starkregen am Nachmittag wurde die Feierei wieder in den Gatsch verlagert – auch das hat bereits Tradition. Hackschnitzel schaffen dabei meist Abhilfe. Für die Stimmung ist das Wetter aus Erfahrung aber ohnehin egal.

Fotos vom Kleeblattlauf

Wie es zum USI-Fest und Kleeblattlauf kam

Heuer gibt es fünf Bühnen, dabei werden DJs und 20 Liveacts für Stimmung sorgen. Auf der History Stage der Kleinen Zeitung gibt es Hits aus den 1990er- und 2000er-Jahren. Neu ist der Entertainment-Park, wo die Studis etwa Riesendart und Fußball-Pingpong spielen können, um einen Jahresvorrat Gösser-Bier zu gewinnen.

Insgesamt 25.000 Menschen dürften das Fest heute besuchen. "Jetzt können wir endlich die Legende weiterschreiben", freut sich Schalk. Begonnen hat sie 1985, als sich nach dem ersten Kleeblattlauf noch ein paar Dutzend Leute auf ein Bier zusammensetzten. Inzwischen machen 2000 Leute beim sportlichen Teil mit. Wie er zu seinem Namen kam? "Die erste Laufstrecke hat ausgesehen wie ein Kleeblatt!" Trotz Sport geht es heute auch beim Lauf nur um den Spaß. Die vielen Verkleidungen der Studierenden stellen das für gewöhnlich eindrucksvoll unter Beweis.

Kein Wunder, denn: 2019 hat das Fest zum bisher letzten Mal stattgefunden: "Die Pandemie und eine Großbaustelle am Areal sind dazwischengekommen", berichtet Schalk. Wohl auch wegen der Zwangspause ist die Motivation der Gäste heuer umso größer: "Die Vorverkaufstickets waren binnen Minuten ausverkauft."