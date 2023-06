"Egal ob man jemanden am Spritzerstand im Mai, bei einer Gruppenarbeit im Jänner oder in einem Seminar im Oktober kennengelernt hat – heute trifft man sie alle wieder", fasst Hannes Schalk (55) den Reiz des traditionellen USI-Festes zusammen. Schalk, alias "Mr. USI-Fest", organisiert die größte Studentenparty Europas seit 1998. Freitagabend war es wieder Zeit für die Mega-Sause am Areal des Sportinstitutes der Uni Graz.