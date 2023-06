USI-Fest wird Gatsch-Event: Grazer Studierende feiern trotz Regen

Es hat fast schon Tradition: Am Tag des USI-Fests bleibt der Regen oft nicht aus. Der Stimmung tut das aber keinen Abbruch. Und so wird auch an diesem Freitag gefeiert. Die zweite gute Nachricht: Das Wetter stabilisiert sich.