Am Mittwoch ist der Startschuss für den Um- und Zubau des Krankenhauses der Elisabethinen in Graz gefallen. Der Grund: Die beiden Standorte sollen künftig auf dem Areal in der Elisabethinengasse zusammengelegt werden. Dorthin sollen also alle Abteilungen übersiedeln, die derzeit in Eggenberg ungerbracht sind. Um die Nachbesetzung dieser Räumlichkeiten müssen sich die Elisabethinen allerdings keine Gedanken machen: Denn sie sind dort lediglich Untermieter der Barmherzigen Brüder. Der Mietvertrag läuft demnach mit 2025 einfach aus.