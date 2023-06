Am Montag waren es ausnahmsweise keine jungen Klimaschützer, die eine Straße in Graz blockierten. Pensionistinnen und Pensionisten des Österreichischen Gewerkschaftsbundes machten in der Alten Poststraße bei den Reininghausgründen mit einer Straßenaktion auf die Inflation und den damit verbundenen Problemen für die ältere Generation aufmerksam. Auch Möbelstücke (Bett, Schrank) wurden demonstrativ auf der Straße platziert, immerhin ging es ums leistbare Wohnen.