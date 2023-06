Egal ob man jemanden am Spritzerstand im Mai, bei einer Gruppenarbeit im Jänner oder in einem Seminar im Oktober kennengelernt hat – heute trifft man sie alle wieder“, fasst Hannes Schalk (55) den Reiz des traditionellen Usi-Festes zusammen. Schalk, alias Mr. Usi-Fest, organisiert die größte Studentenparty Europas seit 1998. 2019 hat das Fest zum bisher letzten Mal stattgefunden: „Die Pandemie und eine Großbaustelle am Areal sind dazwischengekommen“, berichtet Schalk.