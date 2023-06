Makava hat in Graz wohl schon jeden und jede mindestens einmal erfrischend aufgeweckt: Schon seit mehr als 20 Jahren ist der Maté-Eistee mit Zitrone in aller Munde, knapp sechs Millionen Flaschen wurden im Jahr 2022 abgefüllt. Aber auch abseits davon erweist sich die Stadt als guter Boden für Getränke-Innovationen, vom Erfrischungsdrink bis Eistee mit Schuss - in den USA übrigens gerade ein boomender Millionenmarkt.