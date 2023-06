Das Sprichwort mit der verpatzten Generalprobe und der darauf gelungenen Vorstellung, es trifft hoffentlich nicht nur auf die Theaterbühnen dieses Landes zu. Denn was ich am Tag vor meinem ersten Einsatz bei der 10. Jubiläumsausgabe des Grazathlons zeige, ist alles andere als sportlich bühnenreif. Wie ein Bergmassiv thront die fünf Meter hohe Kletterwand vor mir, als ich mit leichtem Schwindelgefühl versuche, den Lendkai am Kunsthaus in der bisher anstrengendsten Art und Weise zu überqueren.