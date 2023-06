Holz plus Beton plus begrünte Fassaden plus Wasser ergibt keine Unbekannte, sondern Erholung als gemeinsamen Nenner: So in etwa lautet jene Gleichung, die man sich im Rathaus für den „Stadtbalkon“ ausgedacht hat. Dieses Plateau auf Höhe der Grazer Radetzkybrücke soll ein neuer Rückzugsort an der Mur werden – und derzeit sorgen Handwerker auch tatsächlich für die Umsetzung.