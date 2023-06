Beabsichtigt war das natürlich nicht, passiert ist es aber trotzdem: Das VinziFest der VinziWerke kehrt nach drei Jahren aus der Corona-Pause zurück - und zwar am Sonntag, also just am selben Tag, an dem das Grazer Integrationsreferat zum "Fest für Alle" lädt. Dieses Fest, das aus dem Tag der Ehrenamtlichen entstanden ist, findet heuer erst zum zweiten Mal statt. Die Premiere im Vorjahr in der Seifenfabrik war geradezu gestürmt worden.

Ein vielfältiges Programm bei freiem Eintritt gibt es jedenfalls hier wie dort:

"Graz kommt zusammen": Das bietet das Fest für alle

Das Fest für alle beginnt um 12 Uhr unter dem Motto "Graz kommt zusammen" in der Seifenfabrik. Ein wesentlicher Aspekt ist es, alle ehrenamtlich tätigen Menschen vor den Vorhang zu holen - deshalb wird hier um 14 Uhr der "fee-Award" verliehen, in der „Straße der Vielfalt“ präsentieren zwischen 12 und 15 Uhr zahlreiche Initiativen, Vereine und Organisationen aus den Bereichen soziales Engagement, Integration, Psychosoziale Gesundheit und Ehrenamt ihre Arbeit.

Dazu gibt es ab 13 Uhr Essen aus aller Welt (Essen, Süßes und Eis sowie alkoholfreie Getränke stellt das Integrationsreferat der Stadt Graz kostenlos zur Verfügung, alkoholische Getränke sind zu bezahlen), von 15 bis 19 Uhr steht Live-Musik mit den Steirer Geigern, The Base, Full Supa Band, Mulham Abordan, Vento Sul und DJ Ambassadeur auf dem Programm - und ein eigenes Kinder-Programm darf auch nicht fehlen.

"Setz‘ di her do neben mir!": Das VinziFest ist zurück

Pfarrer Wolfgang Pucher feiert beim VinziFest sein 60-Jahr-Priesterjubiläum © Gerd Neuhold

Das „Armenfest“ der VinziWerke, kehrt am 18. Juni im Pfarrgarten St. Vinzenz (Lilienthalgasse 20) nach drei Jahren Corona-bedingter Pause zurück - und gefeiert wird dabei gleich doppelt. Der VinziWerke-Gründer, Pfarrer Wolfgang Pucher, möchte gemeinsam mit der gesamten Nachbarschaft sein 60-Jahr-Priesterjubiläum gebührend begehen. Zehn Jahre später, am 3. Juni 1973 hielt er als frisch bestellter Pfarrer seine erste Predigt in der Vinzenzkirche: „Bei meiner ersten Predigt am 2. Juni 1973 habe ich erklärt, ich würde für alle Menschen da sein, vor allem für jene, die mich am meisten brauchen“, erinnert er sich.

Viele bekannte Gratulantinnen und Gratulanten haben ihr Kommen bereits angekündigt - wie Bürgermeisterin Elke Kahr, die Landtags-Klubobfrauen Barbara Riener und Sandra Krautwaschl, Landtagsabgeordnete Veronika Nitsche, Grazer SPÖ-Klubvorsitzender Michael Ehmann, Altbürgermeister Alfred Stingl, Caritas-Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler, „Saubermacher“ Hans Roth und viele mehr.

Auch das VinziFest ist natürlich ein "Fest für alle": Eingeladen ist jeder und jede, unabhängig ihrer Herkunft, ethnischer- oder Religionszugehörigkeit oder sexueller Orientierung. Auch hier gibt es ein kostenloses Mittagessen und ein buntes Programm: Udo Wenders, Balkalito, die Marktmusikkapelle Kirchbach und das Duo Kopa treten auf, die Moderation übernimmt Werner Ranacher. Los geht das Fest um 9.30 Uhr mit der Heiligen Messe.