Schon im Jänner hatte die Stadt Graz in Sachen Anrainergarage im Uni-Viertel die Reißleine gezogen: Zehn Millionen Euro für 110 Parkplätze waren zu viel. Jetzt folgen auch Karl-Franzens-Universität und TU Graz: Das Center of Physics am Standort der alten Vorklinik wird gänzlich ohne Pkw-Tiefgarage errichtet. Ursprünglich waren 100 Autoparkplätze geplant, die direkt vor dem Uni-Hauptgebäude entstehen hätte sollen.