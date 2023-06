Die Asiatische Tigermücke hat sich 2022 erstmals in allen österreichischen Bundesländern ausgebreitet. Im Unterschied zu heimischen Gelsenarten ist diese charakteristisch schwarz-weiß gemusterte Art in der Lage, exotische Krankheitserreger zu übertragen. Die Stadt Graz hat am Montag klare Empfehlungen ausgesprochen, um die Ausbreitung und Vermehrung der Tigermücke zu verhindern.