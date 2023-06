Der erste Fall ereignete sich am Montag gegen 16 Uhr in Graz. Eine Grazerin (54) wurde per SMS/Whats-App von der vermeintlichen Notlage ihres Sohnes informiert. Er benötige dringend ein paar Tausend Euro - die Frau zahlte schließlich. Erst später erstattete sie in der Polizeiinspektion Schmiedgasse Anzeige.