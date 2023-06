Heftige Gewitter forderten Feuerwehren im Südosten von Graz

Am späten Dienstagnachmittag schüttete es im Raum Graz. Allein in Vasoldsberg notierten die Feuerwehren mehr als 30 Einsatzadressen. Auch in Kalsdorf und Hausmannstätten waren die Wehren gefordert.