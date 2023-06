Das "Fine Crime - Festival für Spannungsliteratur" geht im Juni in und um Graz in eine neue Runde. Für die Eröffnung hat man Joesi Prokopetz gewinnen können, der aus seinem "teuflisch guten Krimi" (Kleine Zeitung) "Teufelskreuz" liest. Ein Abend auf der Grazer Murinsel ist Jack Unterweger gewidmet, die Buchhandlung Moser öffnet sich erneut für Schaufensterlesungen.

Bei der "Langen Nacht des Krimis" sind Thomas Brezina ebenso dabei wie Roman Klementovic, Kurt Palm, Stefan Slupetzky und Eva Rossmann. Und bei der Open Stage gibt's die einmalige Gelegenheit für Autorinnen und Autoren vor Publikum aufzutreten, und ihre Texte vorzutragen – auch Selfpublisher sind dabei herzlich willkommen. Und die Graz Guides führen wieder kriminalistisch durch die Stadt ("Mordsgeschichten").

Pre-Opening am 6. Juni im Styria-Foyer

Um sich auf das Fine Crime-Festival einzustimmen, veranstaltet Kleine Zeitung-Redakteur Robert Preis am 6. Juni im Styria Media Center ein Pre-Opening, bei dem Werke des Pop-Art-Künstlers Hannes Rossbacher ausgestellt werden. In seinen Zeichnungen interpretiert er Gaunerzinken – grafische Zeichen, die Verbrecher:innen auf Hausfassaden ritzen – neu. "Das Spannende an der Ausstellung ist, dass er die verschiedenen Zeichen tatsächlich erklärt – da kann man eine Menge lernen“, verrät Robert Preis. Auch gar nicht so unpraktisch zu wissen, wenn man bedenkt, dass es noch heute die verschiedensten Kommunikationszeichen gibt, mit denen sich Kriminell verständigen.

„Die Ausstellung wird auch übers Festival hinaus im Foyer zu sehen sein.“ Im Zuge der Vernissage gibt es auch schon etwas zu hören: Claudia Rossbacher bereichert nicht nur das Festival selbst mit ihren Kriminalromanen, sondern schenkt auch schon beim Pre-Opening eine Lese- und Hörprobe.

Am Dienstag, 6. Juni, um 18 Uhr, findet das Pre Opening des Fine-Crime-Festivals im Styria-Foyer, Gadollaplatz 1, 8010 Graz, statt. Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung via E-Mail an marketing@kleinezeitung.at.