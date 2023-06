Von einer Stadt, die 7,9 Millionen Einwohner hat, in eine, die stolze 283.000 zählt. Das ist eine Umstellung. Stepanie Roa Herrera hat sich aus Bogota, der Hauptstadt Kolumbiens, auf den Weg gemacht, um in Graz zu arbeiten. Sie ist eine von insgesamt 16 Pflegekräften aus dem südamerikanischen Land, die in der Kages ihren Dienst angetreten haben. Sie sollen helfen, den Mangel an Pflegekräften auszugleichen.

Roa Herrera ist seit August 2022 in Graz. Sie arbeitet in einem Team auf der Station für innere Medizin im LKH Graz II, Standort West. Seitdem lernt sie Deutsch und versucht sich, im Team auf der Station zurechtzufinden.