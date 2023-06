Aus der Übung wurde in der Sekunde ein echter Alarm: Mitten in der Vorbereitung für eine große Einsatzvorführung am Freitag wurden die Beamten der Cobra-Süd tags zuvor nach Mooskirchen gerufen. Dort hatte ein 89-jähriger Weststeirer auf einen Familienangehörigen geschossen. Da lange Zeit nicht klar war, ob der Schütze noch lebt und weitere Personen in Gefahr sind, sicherten die Cobra-Kräfte die Umgebung und drangen in das Wohnhaus Haus ein. Dort fanden sie schließlich die Leichen der beiden Männer.