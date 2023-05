Sogar in der Pandemie hatte sich der Lendplatz mittwochs in Klein-Havanna verwandelt: Doch ab heute, Mittwoch, 18 Uhr, startet die beliebte Reihe "Latin Live" wieder im Nordteil des Platzes – und also mit mehr Platz – richtig durch. An 16 Terminen (31. Mai bis 13. September) kann man sich den Sommer über jeden Mittwoch zu Salsa und Rumba von Silvio Gabriel & Cuba Libre austoben.

Im Hintergrund gibt es neue Veranstalter: Statt dem "Clublend" um Rudi Hinterleitner laden Manfred Leitold und Hannes "Macello" Messner mit dem neuen Verein "lend:lich" zu den Freiluft-Tanzpartys. Finanziert wird die Serie von der Gastronomie vor Ort, dem Tourismusverband Graz, der Stadt Graz und Sponsoren aus dem Bezirk.