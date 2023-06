Würde man diese Zeilen hier im Radio verlesen, "dann könnte man deine rauchige Stimme hören", meinte ein Bekannter von Andreas Pacher augenzwinkernd - und ein wenig tröstend: Denn wie viele andere Steirerinnen und Steirer kämpfte Pacher zuletzt mit einer hartnäckigen Verkühlung. Sie hinderte ihn aber nicht daran, den Probelauf für seine nagelneue Vinothek erfolgreich zu absolvieren: Nach dem jüngsten Softopening mit geladenen Gästen ist es am 6. Juni so weit - der "Vinothekar" schenkt allen Gästen in Graz-Gösting reinen Wein ein.