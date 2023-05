Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist offenbar auf Graz-Besuch. Mehrmals wurde Merkel am Sonntag und Montag in der steirischen Landeshauptstadt gesichtet, immer in Begleitung ihrer Bodyguards. Laut Informationen der Kleinen Zeitung ist Merkel am Sonntagnachmittag in Graz gelandet. Sie dürfte im Schlossberghotel übernachtet haben. Was genau die frühere Kanzlerin nach Graz gezogen hat, ist unklar.

2021 hat Angela Merkel nach 16 Jahren das Kanzleramt verlassen. Sie war die erste Frau im Amt. Nachdem sie es zurückgelegt hatte, verkündete sie, sich eine Pause gönnen zu wollen.