Augartenbad, Bad Straßgang und Stukitzbad haben am Freitag ihre Pforten geöffnet. Damit haben Grazer Badefreunde an diesem Pfingstwochenende erstmals die volle Auswahl: Alle Grazer Bäder haben nun geöffnet. Am 1. Mai als traditionellem Eröffnungstag hielt ja heuer nur das Auster Freibad fest. Die gute Nachricht: Die Sonne strahlt vom Himmel. Bei den Temperaturen gibt es für Empfindliche zwar noch Luft nach oben. Bis zu 24 Grad sollten aber drinnen sein - nicht nur am heutigen Sonntag, sondern auch am Pfingstmontag.