Heiß geht es in der Grazer Merkur-Arena in Liebenau ja regelmäßig her. Diesmal ging es dabei aber nicht um Tore, Abseitsentscheidungen oder Rote Karten. Im Stadion – genauer gesagt in der Tiefgarage – brannte es Sonntagfrüh. "Wir wurden per automatischer Brandmeldeanlage um 7.21 Uhr alarmiert", erklärt Einsatzleiter Philipp Huber von der Berufsfeuerwehr Graz. Ursache soll "eine achtlos weggeworfene Zigarette" gewesen sein, heißt es seitens der Polizei. Brandstiftung sei auszuschließen.