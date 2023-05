Heiß geht es in der Grazer Merkur Arena in Liebenau ja regelmäßig her. Diesmal ging es dabei aber nicht um Tore, Abseitsentscheidungen oder Rote Karten. Im Stadion - genauergesagt in der Tiefgarage - brannte es Sonntagfrüh. "Wir wurden per automatischer Brandmeldeanlage um 7.21 Uhr alarmiert", erklärt Einsatzleiter Philipp Huber von der Berufsfeuerwehr Graz.