Schlägerei in einem Lokal: Davon ging die Polizei am Donnerstagnachmittag aus, als sie zum Einsatz ausrückte. Vor Ort – im Grazer Bezirk Gries – fanden sie dann jedoch "nur" eine Lokalbesucherin vor, die sich äußerst aggressiv verhielt. Sie schlug einen Polizisten und trat gegen die Schienbeine eines anderen Beamten. Die 46-jährige Grazerin wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Graz gebracht.