Auch in Mariatrost ist das Miteinander schwierig – am Fuße der Basilika, wo ja längst eine Pumptrack-Anlage für Radler mit Asphalthügeln stehen sollte, aber bis heute an Einsprüchen von Anrainern scheiterte. Nun aber hat die Bau- und Anlagenbehörde nach einer Prüfung vorerst grünes Licht erteilt, wie man im Büro von Stadtrat Manfred Eber (KPÖ) bestätigt – unter vielen Auflagen in Sachen Lärm und Entwässerung.