Gegen 10 Uhr läutete ein bislang unbekannter Täter an der Wohnungstür eines Mehrparteienhauses in Graz-Gries. Dort lebt die 78-jährige Pensionistin. Der Mann war mit Arbeitskleidung bekleidet, gab sich als Handwerker aus und gab an, Messarbeiten zur Verhinderung von Schimmelbildung durchführen zu müssen. Mit diesem Vorwand ging er mit der Frau in das Badezimmer und verwickelte sie dort in ein Gespräch.

Er lenkte die 78-Jährige ab, währenddessen ein weiterer Mann die Wohnung betrat. Die zweite Person dürfte aus einer Schublade Goldmünzen und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben.

Erst einen Tag später, am heutigen Mittwoch, bemerkte die Frau den Diebstahl und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen laufen.