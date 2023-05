Zerstörte Gemüsefelder, entwurzelte Bäume, überflutete Keller: Jene Unwetter, die am Dienstagnachmittag vor allem über Graz und Umgebung, Weiz sowie Leibnitz gezogen waren, forderten die Feuerwehren und hinterließen vielfach verzweifelte Landwirte. In einem Fall allerdings ging es weit über einen finanziellen Schaden hinaus: Wie erst gestern bekannt wurde, war in Hart bei Graz ein Baum auf ein fahrendes Auto gestürzt – die Lenkerin und ihre beiden Kinder wurden darin eingeklemmt. „Es waren zwar alle ansprechbar, die Frau wurde aber leider schwer verletzt. Wir konnten sie zum Glück schnell befreien, die Rettungskette hat optimal funktioniert“, schildert Peter Preuss seitens der Freiwilligen Feuerwehr Hart bei Graz der Kleinen Zeitung.