Tobias leert sich Müsli in seine Schüssel. Dann schüttelt er sie. Warum? Weil er Nüsse besonders gern hat und die wandern als größte Teile des Müslis beim Schütteln nach oben. "Paranuss-Effekt" nennt man das in der Physik. Und Tobias nutzt den Vergleich um zu erklären, wie ein Lawinenrucksack funktioniert. Der Schüler aus der Unterstufe des BG/BRG Leibnitz geht in dem großen, roten Luftkissen fast unter. Die Technik dahinter erklärt er wie ein Experte.