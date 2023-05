Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es am Dienstag in der Herrgottwiesgasse in Graz. Gegen 14 Uhr war ein 62-Jähriger auf seinem Zweirad in Fahrtrichtung Süden unterwegs, vor ihm fuhr ein Lkw. Bei der Kreuzung "Auf der Tändelwiese" bog dieser dann nach rechts ab, der Motorradfahrer überholte links.