Seit vergangener Woche sitzt der 28-Jährige in der Justizanstalt Jakomini in U-Haft. Nun hat der Mann, der im April in Graz-Wetzelsdorf eine 39-jährige Frau in ihrem Wohnhaus mit mehreren Stichen getötet und dann

absichtlich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll, erstmals ausgesagt: „Im Wesentlichen ist er zur Tötung der Frau geständig“, erklärt Hansjörg Bacher, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, auf Nachfrage der Kleinen Zeitung. Zu den Begleitumständen der Tat und dem Motiv machte die Staatsanwaltschaft mit dem Verweis auf laufende Ermittlungen keine weiteren Angaben.