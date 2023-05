Bereits am 10. Mai kam es um 17.30 Uhr im Bereich des Helplwegs in der Nähe des Ragnitzbachs in Graz zu einer Kollision zwischen einer Fußgängerin und einem E-Scooter-Lenker. Dabei kamen beide Personen zu Sturz, der E-Scooter-Lenker soll jedoch ohne weitere Worte aufgestanden und weitergefahren sein.

Die 56-Jährige gab unterdessen an, Schwierigkeiten beim Aufstehen gehabt zu haben und ging aufgrund der Schmerzen an einer Hand in weiterer Folge ins Krankenhaus. Die Ärzte konnten dort eine schwere Verletzung, eine Fraktur der Hand, feststellen, aus diesem Grund wurde nachträglich bei der Polizei Anzeige erstattet.

Hinweise erbeten

Die Identität des jungen E-Scooter-Lenkers ist unterdessen noch nicht bekannt, aus diesem Grund bittet die Polizei nun um Hinweise von Zeugen. Laut Beschreibung der Frau soll es sich um einen jungen Mann im Alter von etwa 18 bis 20 Jahren (möglicherweise auch jünger) gehandelt haben. Er soll außerdem blond bis brünettes, lockiges Haar gehabt haben und dunkel bekleidet gewesen sein. Sein E-Scooter dürfte laut Angaben die Farbe grau gehabt haben.

Die Verkehrsinspektion 1 (Tel. 059133/65-4110) der Grazer Polizei ersucht den E-Scooter-Fahrer und mögliche Zeugen, sich für die Klärung des Sachverhalts zu melden.