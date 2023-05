Starke, inspirierende Geschichten von und für Frauen - unter diesem Motto steht das "Austrian International Storytelling Festival", das in der Steiermark und Niederösterreich ab dem 23. Mai mit Artistik, Tanz und Lesungen in die Welt der Erzählungen entführt. Am 24. Mai lädt Folke Tegetthoff in Graz mit "Der Augenblick der Kinder" unter anderem zu einer Weltreise in "Bild und Wort" ein.