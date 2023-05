Zuletzt hatten Kinderbuchlesungen von Dragqueens in Wien für Aufregung gesorgt: Demos waren die Folge – der Tenor: Es würde sich dabei um eine „inakzeptable Frühsexualisierung“ handeln.

Die Debatte hat seit Tagen auch die steirische Landeshauptstadt erfasst, weil die Grazer Dragqueen Gloria Hole eine ähnliche Lesung organisierte. Sie geht am 21. Mai um 16 Uhr mit Unterstützung von anderen Dragqueens über die Bühne – in der Parteizentrale der Grünen in Graz. Grund für diese Örtlichkeit war, dass sich die Organisatorinnen bei der Suche nach der Location schwertaten – laut eigenen Angaben fanden sie keine Räumlichkeiten.