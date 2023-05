Knapp über 20 Jahre alt und beim Fortgehen „einfach nichts, wo man hingehen kann.“ Diesen deprimierenden Zustand wollte ein Grazer Trio nicht länger akzeptieren: „Wir wollten etwas für die Jugend und uns selbst schaffen“, erzählt Michael Tripolt (26), der 2017 gemeinsam mit Florian Paier (28) und einem inzwischen ausgeschiedenen dritten Mitglied „Milkshake“ gegründet hat. Unter diesem Namen organisieren die Grazer seit sechs Jahren Hip-Hop-Events: So auch heute Abend (20. 5.) im Grazer Dom im Berg, aber auch in Velden oder Innsbruck. Über 80 Mal hieß es nun schon „Time for Milkshake“ – die Marke hat sich österreichweit etabliert.