Wie die steirische Polizei auf Twitter informierte, musste der Grazer Hauptbahnhof kurz nach 13.45 Uhr evakuiert werden: Im Supermarkt waren verdächtige Gepäckstücke gefunden worden. Einsatzkräfte führten vor Ort Absperrmaßnahmen durch, sprengstoffkundige Organe (SKO) der Polizei und ein Sprengstoffspürhund waren vor Ort im Einsatz.

Die herrenlosen Koffer waren im Bereich des Spar-Marktes gefunden worden, ein Radius von mindestens rund 50 Metern rund um den Supermarkt wurde abgesperrt. Der Haupteingang war ebenso wie die Bahnsteige 1 bis 3 vorübergehend nicht zugänglich, aufgrund der behördlichen Sperre war zwischenzeitlich auch kein Zugverkehr zwischen Peggau-Deutschfeistritz und Leibnitz möglich. Der Zugverkehr wurde vorübergehend auf nicht gesperrte Gleise umgeleitet.

Aufgrund des Vorfalls am Hauptbahnhof konnten auch die Linien 53, 58 und 63 nicht am Hauptbahnhof wenden, wie die Holding Graz Linien informierten: Fahrgäste konnten beim Hauptbahnhof zwar aussteigen, die Linien wendeten aber in der Laudongasse. Der Verkehr am Bahnhofgürtel war laut Polizei nicht von den Sperren betroffen.

Entwarnung: "Unbedenkliche Haushaltsutensilien" im Koffer

Kurz vor 16 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden: Eine Durchsuchung des betroffenen Bereiches sowie der beiden Gepäckstücke hatte keinerlei Hinweise auf sprengstoffverdächtige oder gefährliche Gegenstände ergeben, stattdessen stellten Polizisten diverse und unbedenkliche Haushaltsutensilien in den Koffern fest. Eine Gefährdung lag nicht vor. Kurz nach 15:45 Uhr konnten sämtliche Sperren wieder aufgehoben werden.

Die Ermittlungen hinsichtlich des Besitzers der beiden Gepäckstücke laufen, heißt es seitens der Polizei.