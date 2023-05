Graz, Lendkai 25. An dieser Adresse entsteht derzeit das „Leuchtturmprojekt“ von Birgit Jandl. Obwohl der Neubau unter die Grazer Hochhausverordnung fällt, wird er mit sieben Etagen nicht in den Himmel wachsen. Das Besondere am künftigen Bürogebäude, das ab September Mieter aufnehmen will, ist eine nachhaltige Bauweise, wie sie in der Grazer Innenstadt noch nie und in Österreich bisher selten umgesetzt wurde.