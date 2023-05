Der Grazer Dompfarrer Heinrich Schnuderl hat in einem Rundschreiben seinen Rücktritt angekündigt. Das teilte die Diözese Graz-Seckau am Dienstag mit. Vor acht Jahren wurde der Bischofsvikar und vormalige Generalvikar und Hochschulseelsorger vom steirischen Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl als Nachfolger von Prälat Gottfried Lafer zum Pfarrer an der Pfarr- und Domkirche zum heiligen Ägidius in Graz ernannt. Schnuderl, der heuer sein 80. Lebensjahr vollendet, lädt zu einem Abschiedsgottesdienst am 9. Juli und eine anschließende Agape in den Grazer Dom ein.