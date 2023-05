Rektor Peter Riedler steuert den Vogel mit Karacho gegen das grüne Rohr und bringt ihn vor versammelter Mannschaft zum Abstürzen. Mithilfe von Elektroden, die an seinem Unterarm befestigt wurden, hätte er den Vogel im Spiel namens "Flappy Bird" eigentlich mit seinen Handbewegungen sicher durch die Luft führen sollen. Aber die Geräte am neuen Sportforschungszentrum an der Uni Graz messen eben jede Bewegung so genau, dass sich der Rektor gar nicht so leichttut mit dem Steuern. "Ich hab einfach zu viel Kraft im Unterarm", scherzt er.