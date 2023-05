Warum Österreich für Erdoğan ein Heimspiel ist

Kopf-an-Kopf-Rennen in der Türkei, Erdoğan-Erdrutschsieg in Österreich, klarer Sieg für Kılıçdaroğlu in der Schweiz: für wen Auslandstürken stimmten – und warum. Graz tanzt auch bei den Türkinnen und Türken politisch aus der Reihe.