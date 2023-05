Kurz vor 3.30 Uhr am Samstagmorgen dürfte ein 22-jähriger Afghane in einem Stiegenhaus in der Maygasse von zumindest drei Unbekannten beraubt worden sein. Der 22-Jährige gab an, dass die Unbekannten ihn mit Pfefferspray attackiert und anschließend zusammengeschlagen hätten. Weiters raubten die dunkel bekleideten Personen zwei Handys und Bargeld des Opfers. Die Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief negativ. Der 22-Jährige wurde vom Roten Kreuz ins UKH Graz gebracht.