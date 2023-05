Am 14. September 2022 haben Annemarie und Gottfried Feier ihren Sohn Patrick verloren. Der 27-Jährige wurde bei einer Polizeiübung in Graz erschossen. Am Freitag verurteilte das Gericht den Ausbildner für grob fahrlässige Tötung. Wie die Eltern heute mit ihrem tragischen Verlust leben.

Patrick Feier hatte sein eigenes Tempo. Die Ruhe am Land war ihm lieber als die Gschaftlhuberei in der Stadt. Seitdem er ein Kind war, lebte der 27-Jährige in seiner kleinen Heimatgemeinde Ligist, in der Weststeiermark. Patrick hielt sein Zuhause nie für einen angestammten Ort, der ihn in irgendeiner Weise bremste. Das mag daran liegen, dass er selbst voller Energie war und so die Fähigkeit besaß, die Menschen um ihn herum anzuziehen. Wo auch immer er hinkam, lernte er binnen kürzester Zeit die liebsten Menschen kennen. Zuerst im Kindergarten, dann in der Hauptschule, in seiner Ausbildung zum Maschinenbauingenieur an der HTL Bulme. 2019 entschied er sich dann für eine Ausbildung zum Polizisten.